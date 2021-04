A pouco dias de lançar o seu novo disco, 'António Zambujo Voz e Violão', a estrear esta sexta-feira, o músico alentejano esteve no programa 'Cristina ComVida' para apresentar um dos singles deste trabalho - 'Lado B'.

Em conversa com Cristina Ferreira, António Zambujo explicou que este novo disco já estava pensado há algum tempo e que não resultou do período de confinamento. Até porque, para o artista, os momentos em casa não lhe trouxeram criatividade alguma.

"Sentia-me desmotivado, sentia-me preocupado, sentia-me frustrado por não poder fazer nada em relação a nada, principalmente em relação aos meus", confessa Zambujo, que na sua equipa tinha cerca de 20 pessoas sem trabalhar.

"Chegou uma altura que até me fui um bocadinho abaixo, não conseguia dormir a tentar encontrar soluções, a tentar encontrar uma maneira de conseguir resolver isto tudo", lembra, mostrando-se agora com esperança de recuperar o tempo perdido no regresso aos palcos.

