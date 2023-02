Ashton Kutcher recordou um momento embaraçoso com Harry Styles. Em entrevista à Esquire, o ator contou que estava com a mulher, Mila Kunis, numa festa organizada pelos vizinhos quando ouviu o cantor.

A dada altura, relata, Harry levantou-se para cantar uma música dos ABBA no karaoke. Ashton Kutcher, diz, ficou muito impressionado com o artista.

"Quando saiu do palco, eu e a Mila fomos até ele", lembrou, referindo que teceram depois rasgados elogios a Harry, mas isto sem se aperceberem que era um cantor profissional e já muito conhecido.

Harry Styles, recorda, ignorou a 'gafe' e agradeceu as palavras do casal. "Depois fomos para perto do nosso amigo e dissemos: 'Aquele rapaz era muito bom'. E eles disseram que ele era o Harry Styles", relatou.

"Eu fiquei do género, 'quem é esse'? E a Mia disse: 'É o rapaz da boy band. Ele é um cantor profissional'", recordou ainda Ashton Kutcher, admitindo que se "sentiu-se um idiota".

"Por isso, quero pedir desculpa ao Harry Styles, mas és mesmo muito bom no karaoke, rapaz. A sério, muito bom", completou.

