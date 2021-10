A lutar pela conquista da tutela dos seus bens e fortuna, Britney Spears fez esta sexta-feira, dia 15, um longo desabafo nas redes sociais sobre as emoções que a dominam nesta fase em que retoma o sabor da liberdade.

"Vou ser honesta e dizer que esperei muito tempo para me livrar da situação em que estou... e agora que estou aqui, estou com medo de fazer qualquer coisa porque tenho medo de cometer um erro! Durante muitos anos, sempre me disseram que se eu tivesse sucesso nas coisas, isso poderia acabar... e nunca aconteceu!!! Eu trabalhei tanto, mas agora que está aqui e cada vez mais perto do final, estou muito feliz, mas há um monte de coisas que me assustam", confessou.

Britney afirmou que a exposição, nomeadamente a perseguição dos paparazzi, é uma questão que a deixa receosa. "Estou enjoada com o sistema e gostaria de morar noutro país", admitiu.

Com ânsia de saborear a sua liberdade, a eterna princesa da pop decidiu antecipar a celebração do Natal e já montou a árvore, mesmo antes de festejar o Halloween. "Acredito que qualquer motivo para encontrar mais alegria na vida é uma boa ideia", afirmou.

Na mesma mensagem, Britney Spears deixou ainda um recado aos familiares. "Senhor, tem piedade das almas da minha família se eu der uma entrevista!!! Entretanto... vou ficar longe dos holofotes, que é o que tenho feito a minha vida inteira", rematou.

A cantora está cada vez mais perto de recuperar a tutela. No dia 29 de setembro, um tribunal de Los Angeles decidiu suspender a tutela do pai, que há 13 anos detinha o controlo legal sobre os bens e fortuna da cantora.

