Durante a primeira emissão do 'Dia de Cristina', foi apresentada a rubrica 'Sexo 100 Tabus', que contou com a presença de figuras públicas.

Julie Sergeant esteve entre as caras conhecidas que falaram sobre relações sexuais sem tabus, onde revelou que já viveu com uma mulher.

"Já vivi com uma mulher e foi muito bom, gostei muito dela, ainda hoje", contou.

"Se eu prefiro um homem ou uma mulher? Desde que seja bom, desde que me interesse intelectualmente, desde que me excite a cabeça... tanto faz", afirmou de seguida.

Julie Sergeant esteve casada durante 15 anos com Cassiano Carneiro, de quem está separada há cerca de um ano. Desde o divórcio que a atriz ainda não encontrou um novo amor, como destacou no programa. "Há um ano que estou separada, divorciada, e ainda não estive com ninguém... e Deus nosso senhor deu-nos dez dedos por algum motivo. Até nos deu 20, mas o dos pés não dão jeito", disse.

Depois do programa, Julie Sergeant recorreu à sua página de Instagram para falar sobre a participação na rubrica. "Hoje foi um dia especial, estreou 'DIA DE CRISTINA'. Foi um dia intenso, de conversas boas e com conteúdo, de pessoas a abrirem o seu coração e a chamarem as coisas pelos nomes... foi um dia onde Mulheres e Homens com coragem partilharam consigo e com todos, o que lhes vai na alma!!! Gostei muito de fazer parte deste dia. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de dar a conhecer um pouco mais de mim. Mudámos sim, para melhor...! Estamos juntos", escreveu.

Leia Também: Helena Coelho? "A Cristina tem muitos defeitos, mas não se engana"