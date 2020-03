Desde o início de 2020 que Natalie Portman tem aproveitado as redes sociais para revelar o seu gosto pela cozinha com vários vídeos em que aparece a confecionar receitas.

Desde doces a pratos principais, os dotes da atriz de Hollywood provam ser versáteis e já deixou os milhões de fãs com água na boca com as receitas de couve-flor no forno, cookies de chocolate ou compota, salada de beterraba e alho francês com croutons caseiros.

Se está sem planos para as infinitas horas em casa neste tempo de quarentena, que tal pôr em prática as receitas da atriz?

Confira abaixo.

Couve-flor no forno

Cookies com chocolate ou compota

Salada de beterraba

Alho francês com croutons caseiros

Leia Também: Eis a receita de panquecas de Kylie Jenner