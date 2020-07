No último 'Extra' do 'Big Brother', no qual Sónia esteve presente, Ana Garcia Martins, uma das comentadoras, não deixou de dar um recado já no final do programa, acabando por responder às acusações de que tinha sido alvo por parte da ex-concorrente do reality show.

"Tenho muita pena que não nos tenha sido dada a oportunidade... vimos as coisas boas, eu gostava que tivéssemos as que não foram tão boas, sobretudo porque a Sónia se queixou hoje, publicamente, que se sentiu humilhada e rebaixada por nós comentadores", começou por explicar.

"Não nos foi dada a oportunidade de nos justificarmos, porque tudo o que dizemos aqui tem a ver com as atitudes que os concorrentes têm dentro da casa. Hoje foi quase uma cerimónia de santificação e eu gostava que se tivesse visto também o outro lado", referiu.

Por fim, esgrimou: "Acho que foi muito mal aproveitada esta vinda da Sónia aqui hoje".

Eis o momento.

