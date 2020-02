Carolina Deslandes está inteiramente focada na sua participação como concorrente do programa 'Dança Com as Estrelas', da TVI. Esta sexta-feira, dia 21, a cantora resolveu mostrar-se nos ensaios para a gala do próximo domingo com uma fotografia "sem filtros, sem m*****".

"Sem filtros, sem m*****. Acreditar em mim e mexer este rabo grande que bem preciso. Eu e o meu Renatinho [par de Carolina no programa] estamos a contar os dias para dançar para vocês", pode ler-se na legenda do registo.

Recorde-se que este é um enorme desfio para a artista, uma vez que a própria já revelou diversas vezes que não tem grande aptidão para a dança.

