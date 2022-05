No livro 'Mean Baby', Selma Blair partilha marcantes recordações do passado na esperança de conseguir ajudar outras pessoas com situações semelhantes.

Na adolescência, diz, viveu um momento perturbador com um dos reitores do colégio. "Contei-lhe tudo. Não podia acreditar na minha sorte em ter um mentor e amigo tão maravilhoso", lembrou.

"Achava que ele era o melhor homem que já tinha conhecido. Bonito, alto, generoso. [...] Mas naquela altura não podia ter previsto. Confiava na autoridade. Era apenas uma adolescente", acrescentou, recordando que foi um dia antes das férias quando se deslocou ao escritório do reitor para se despedir do mesmo e trocaram presentes.

"Abraçamo-nos. [...] A mão dele foi para a parte inferior das minhas costas. Os seus lábios estavam na minha boca. [...] Pensava, és um adulto e eu gosto de ti, por favor, não coloques a tua mão dentro das minhas calças. Mas ele colocou. Foi uma coisa simples. Não me violou, não me ameaçou. Mas quebrou-me", detalhou.

"Quando contei à minha mãe que ele me tinha beijado, ela respirou fundo e disse para eu não contar a ninguém porque ele era amado naquela escola. E que eu ia ser apenas uma miúda problemática", partilhou.

No final do seu último ano na escola, recorda, o referido reitor foi dar-lhe os parabéns e disse à mãe da atriz que esta deveria estar orgulhosa. "Ela apenas olhou para ele e disse-lhe: 'Sei o que fez. Fique longe da minha filha'. E ele foi embora", disse Selma Blair.

"Não sei se teria sobrevivido à infância sem o álcool"

Na mesma obra, a atriz revela que a sua primeira bebedeira aconteceu quando tinha apenas sete anos. "Não sei se teria sobrevivido à infância sem o álcool", desabafou. "É por isso que é um problema para muitas pessoas. É realmente um grande conforto, um alívio no início", confessou.

"A primeira vez que fiquei bêbada foi uma revelação", lembrou, contando depois que ninguém "estava atento ao que estava a consumir". Além disso, detalhou que, inicialmente, "dava goles rápidos quando ficava mais ansiosa" e que "mal ficava embriagada". "Tornei-me numa alcoólatra experimente, uma 'profissional' a esconder o meu segredo", afirmou, referindo que o problema com o álcool ficou 'mais negro' na adolescência e aos 20 anos.

"Não sei se os dois me violaram, mas um deles sei que o fez, definitivamente"

Outro dos episódios marcantes que a atriz conta no livro leva-a a uma viagem de férias da faculdade, quando foi violada após um dia de bebedeira.

"Não sei se os dois me violaram, mas um deles sei que o fez, definitivamente", escreveu. "Fiquei quieta à espera que acabasse. Gostava de poder dizer que o que aconteceu comigo naquela noite foi algo fora do normal, mas não foi. Fui violada várias vezes porque estava demasiado alcoolizada para dizer 'por favor, pare'. Só que houve uma vez que foi violento. Saí calada e envergonhada", partilhou.

A atriz - que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2018 - diz que além de ter contado à terapeuta, nunca tinha falado sobre o seu passado.

Leia Também: Atriz Florbela Queiroz revela causa da morte do filho