Selena Gomez esclareceu como se sente quanto ao seu passado no Disney Channel, neste caso, em relação à série 'Os Feiticeiros de Waverly Place', onde deu vida a Alex Russo, de 2007 a 2012.

"Estava à procura de outra série para fazer", disse a artista, de 29 anos, em entrevista ao RadioTimes esta terça-feira, 24 de agosto. "E já agora, estou mais do que orgulhosa do trabalho que fiz na Disney. De certa forma moldou-me para ser quem sou", notou.

Recorde-se que este mês, Gomez chamou a atenção da imprensa ao falar das diferenças entre a série da Disney e 'Only Murders in the Building'.

"Assinei pela Disney quando era muito nova e não sabia o que estava a fazer. O nível de sofisticação do material era a razão pela qual queria fazer aquilo. Era apenas uma miúda e não sabia porque é que estava a fazê-lo".

