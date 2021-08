Dwayne Johnson concretizou o sonho de alguns fãs no passado fim de semana. O ator, de 49 anos, estava a andar de carro no seu bairro quando viu um autocarro com turistas a visitar o local, muito comum naquela zona uma vez que lá vivem diversas celebridades.

"Muito bem, isto é engraçado, há aqui um autocarro de turistas que passa sempre aqui pelo meu bairro", disse o ator num vídeo na sua conta de Instagram.

"Olá pessoal, sabem onde posso encontrar o The Rock?", questionou deixando os visitantes todos em êxtase.

Veja o momento de seguida.

