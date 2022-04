Selena Gomez decidiu falar sobre o seu estado civil no TikTok. A atriz e cantora, de 29 anos, usou a rede social esta semana para publicar um vídeo no qual dobra uma conversa onde um homem elogia uma mulher.

"Se calhar é por isso que estou solteira. Não acredito numa única palavra", escreveu a artista na legenda da publicação.

Neste vídeo, Selena surge ainda com um novo visual, com destaque para a franja.

Recorde-se que, recentemente, surgiram rumores de que teria um relacionamento com o empresário Zen Matoshi, depois de ter sido apanhada com este num concerto de Dua Lipa, no início deste mês.

@selenagomez Maybe this is why I'm single. Don't believe a damn word.



