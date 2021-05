A última vez que as duas amigas tinham estado juntas foi no funeral do pai de Dália e Núria, em novembro de 2020.

Núria Madruga e a amiga Andreia Dinis reencontraram-se esta terça-feira, dia 11, após seis meses sem se verem. O reencontro foi registado com uma fotografia das duas atrizes, que não se viam desde o funeral do pai de Núria e Dália Madruga - em novembro de 2020. "A última vez que estivemos juntas, ela deu-me o abraço que eu tanto precisava. Hoje, fui eu que a abracei e disse o quanto gosto dela. Que a pandemia não nos obrigue a estar mais seis meses sem nos vermos", declara Núria, radiante por voltar a estar com a amiga. Leia Também: O reencontro de Núria Madruga e Cláudia Vieira: "Energia tão boa" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram