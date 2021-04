Um segurança do rapper Kodak Black foi baleado esta segunda-feira no parque de estacionamento do McDonald's, na Flórida.

O tiroteio começou por volta das 3h da madrugada [hora local], em Tallahassee, depois do rapper ter estado no 'Cultur3 Fest featuring Kodak Black + Friends', como informou o canal WCTV.

As autoridades contaram que o artista e a sua equipa foram seguidos por vários veículos depois de terem deixado o evento e tentaram cercar os carros ao dirigirem-se até ao McDonalds.

Durante o tiroteio, o segurança de Kodak foi baleado na perna, tendo atingido a artéria femoral, deixando-o em estado grave. O rapper acabou por ser levado num veículo blindado.

