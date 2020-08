Tudo indica que Sean Penn é novamente um homem casado. O ator, de 59 anos, terá casado em segredo com a namorada, a atriz Leila George, de 28 anos.

Isto porque Irena Medavoy - mulher de Mike Medavoy - não resistiu em dar publicamente os parabéns ao casal, através do Instagram, na noite desta sexta-feira.

"Estamos muito felizes por a Leila George e o Sean Penn se casarem. Nós amamo-vos", começou por dizer. "Estamos muito felizes por terem encontrado a vossa verdadeira alma gémea. Vocês devem ficar juntos", acrescentou.

Sean e Leila estão juntos desde 2016. Este não é o primeiro casamento do ator, tendo dado o nó com Robin Wright em 1996, de quem se separou em 2010, e também esteve casado com Madonna, de 1985 a 1989.

