Sean 'Diddy' Combs tem novo amor. De acordo com a imprensa internacional, o músico tem agora uma relação com Lauren London - viúva do também rapper Nipsey Hussle, assassinado em março de 2019 aos 33 anos.

O casal aproximou-se nos últimos meses e são os amigos a confirmar a relação, adianta o site Up News Info.

Fontes próximas garantem que, depois de um período de luto, Lauren London "está decidida a seguir em frente" com a sua vida amorosa.