Carolina Deslandes vive este sábado um momento infeliz com o seu filho Santiago, diagnosticado com um transtorno do espectro autista, que deixou apertado o seu coração de mãe.

"Quem me segue há mais tempo sabe o quanto o Oceanário é especial para nós. É o sítio preferido do Santiago e houve uma altura que vinha cá todas as semanas com ele. Sinto mesmo que ele é feliz aqui. Foi aqui a primeira vez que o vi abraçar uma criança, que o vi interagir e sorrir de verdade. É por isso que fiquei tão triste com o que aconteceu hoje e decidi falar sobre isso", começou por contextualizar a cantora, ao partilhar nas suas redes sociais o episódio que protagonizou ao comprar os bilhetes para a família entrar no Oceanário de Lisboa.

"Hoje fomos ao oceanario. Levei os três miúdos e fomos fazer a visita do costume. Ao longo do tempo de espera na fila o Santi foi ficando mais impaciente e teve uma mini crise que eu me apressei a acalmar enquanto lhe explicava que estávamos quase a entrar. Quando vou para pagar os bilhetes a senhora da bilheteira diz o seguinte: 'Peço desculpa, o seu filho tem algum problema? É que se tiver uma deficiência não paga bilhete'", conta.

Apesar de referir que acredita que as palavras da funcionária não tivessem sido ditas com maldade, Carolina Deslandes não conseguiu deixar de ficar de coração partido e de considerar errada esta tentativa de inclusão.

"Até acredito que não tenha sido com ma intenção, até acredito que isto seja algum tipo de coisa tentativa de inclusão, mas é só errado e mal feito. Só fico feliz por ter um filho que ainda não percebe este tipo de coisas, fica só o meu coração de mãe apertado. Faço este post para que situações destas não se repitam no futuro com outras famílias.O Santiago viveu este dia com a felicidade do costume. Só me pergunto até quando é que vou poder protege-lo disto", lamentou, por fim.

Recorde-se que além de Santiago, de quatro anos, a artista e o companheiro, Diogo Clemente, são ainda pais de Benjamim, de três anos, e Guilherme, de dois.

Leia Também: Fátima Lopes vai de férias e surpreende ao revelar nome da sua substituta