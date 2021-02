Contagiado pelo espírito do Dia dos Namorados, Scott Disick resolveu assumir publicamente o namoro com a atriz Amelia Gray Hamlin

O socialite, pai dos filhos de Kourtney Kardashian e antigo namorado de Sofia Richie, partilhou na sua conta oficial de Instagram as primeiras fotografais oficiais onde surge ao lado da amada.

As imagens foram captadas durante um jantar romântico, em Miami. O casalinho encontra-se, de acordo com a imprensa internacional, de férias no local.

Recorde-se que Scott Disick separou-se de Sofia Richie no verão de 2020. A aproximação de Amelia Gray Hamlin terá acontecido pouco depois, em outubro os dois eram vistos juntos pela primeira vez.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Muito amor e originalidade! As mensagens dos famosos no Dia dos Namorados