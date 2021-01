Kourtney Kardashian vive um romance com o baterista Travis Barker, mas a notícia não está a ser bem acolhida por algumas pessoas próximas, nomeadamente pelo ex-companheiro e pai dos seus filhos, Scott Disick.

Segundo as declarações de uma fonte ao jornal Mirror, o socialite está, na verdade, "furioso e ciumento" com o namoro da 'ex'.

Separado há mais de cinco anos, o ex-casal preserva uma sólida amizade em prol do bem-estar dos filhos. Contudo, o novo romance na vida de Kourtney parece estar a abalar a relação entre ambos.

