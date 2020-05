Dias depois de terem surgido rumores que davam conta da separação de Sofia Richie e Scott Disick, a revista Us Weekly conseguiu confirmar que, de facto, o casal decidiu 'dar um tempo', enquanto Scott procura resolver os seus "problemas emocionais".

No início de maio, o socialite entrou para uma clínica de reabilitação no Colorado, para que pudesse "trabalhar nos seus traumas do passado", resultantes da morte dos seus pais (em 2013 e 2014) e da relação conturbada que teve com Kourtney Kardashian.

Ora, segundo a fonte da publicação, a separação irá perdurar até que Scott se sinta mais forte. "O Scott está bem agora, está a tentar melhorar e em focar-se no trabalho, mas ele tem de se superar", afirmou uma fonte.

