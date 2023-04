Scarlett Johansson esteve no podcast 'Goop', na terça-feira, e em conversa com Gwyneth Paltrow acabou por falar dos casamentos terminados.

Questionada sobre quantas vezes tinha trocar as alianças, a estrela de 'Marriage Story' disse: "Três".

"Ah, isso mesmo, porque me esqueci que já estiveste casada com o Ryan Reynolds", observou Gwyneth Paltrow.

Por sua vez, Scarlett Johansson - que deu o nó com o ator em 2008 e separou-se em 2010 - recordou que "não estiveram casados durante muito tempo".

E depois de Gwyneth Paltrow dizer que "é sempre bom ter um Ryan Reynolds em nossa casa", Scarlett Johansson reagiu: "Ele é um homem simpático".

De recordar que a estrela de 'Lucy', de 38 anos, e Ryan Reynolds, de 46, anunciaram a separação em dezembro de 2010, após dois anos de casamento. O divórcio foi finalizado em julho do ano seguinte, em 2011.

Entretanto, Ryan deu o nó com Blake Lively em 2012 e juntos são pais de James, de oito anos, Inez, de seis, Betty, de três, e de um bebé que nasceu recentemente, como foi anunciado em fevereiro.

Scarlett Johansson, por sua vez, esteve casada com Romain Dauriac entre 2014 e 2017 e juntos são pais de Rose, de oito anos. Atualmente mantém-se casada com Colin Jost, desde 2010, com quem tem em comum o filho Cosmo, de um ano.