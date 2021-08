Scarlett Johansson vive uma fase muito feliz da sua vida. A atriz de Hollywood, de 36 anos, deu à luz o seu segundo filho - o primeiro com o marido, Colin Jost - conforme noticia o Page Six.

Fontes revelaram à publicação que é um menino e que o casal não poderia estar mais alegre.

Na sua conta de Instagram, o comediante acabou por confirmar o nascimento do bebé, referindo: "Ok ok ok, tivemos um bebé. O nome dele é Cosmo. Amamo-lo muito".

Recorde-se que Johansson já é mais de Rose, de seis anos, rebento do seu antigo matrimónio com o jornalista francês Romain Dauriac.

Leia Também: Marido de Scarlett Johansson confirma segunda gravidez da atriz