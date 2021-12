Sarah Jessica Parker foi muito bem acompanhada à antestreia da série da HBO 'And Just Like That...', que aconteceu esta quarta-feira, 8 de dezembro.

A atriz, de 56 anos, posou na passadeira vermelha ao lado do marido, Matthew Broderick, e do filho mais velho, James Wilkie Broderick no evento que aconteceu no Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque.

Para a ocasião, a atriz marcou a diferença com um visual único de Oscar de la Renta.

O vestido era em tons de cinzento escuro, com uma capa e ainda uma saia em tule cor de rosa que contrastava com tudo o resto.

