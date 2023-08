Sarah Hyland ficou famosa com Haley, personagem a que deu vida na série 'Uma Família Muito Moderna', transmitida entre 2009 e 2020.

Apesar da série ter trazido inúmeras conquistas para a atriz, a verdade é que lhe valeu momentos de "dores excruciantes", como a própria o confessou.

Anteriormente, Sarah já tinha falado abertamente sobre a doença com a qual foi diagnosticada à nascença, displasia renal, tendo já sido submetida a mais de 15 operações.

Esta semana, numa entrevista com Jesse Tyler Ferguson, um dos atores com quem contracenou na série, para o podcast 'Dinner on Me', Hyland recordou as fortes dores que sentia.

"Basicamente, estava focada em tentar sobreviver, saber as minhas falas e estar lá a 100% quando gritavam 'ação' - depois colapsava imediatamente quando gritavam 'corta'", explicou.

"Puderam-me de saltos altos", recordou. "Ainda não tinham decidido o meu visual e insistiam que usasse saltos altos", lamenta, referindo que estes sapatos lhe provocavam dores intensas.

