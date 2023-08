A desfrutar de umas férias em família, Diogo Amaral refletiu sobre a passagem do tempo. Partilhando na sua página de Instagram uma imagem na qual surge com o filho mais velho ao colo, Mateus, o ator, de 41 anos, acabou por fazer um desabafo.

"O meu bebé mais velho está quase a fazer 9 anos, fo*@-se estou mesmo velho", escreveu na legenda da partilha.

Importa recordar que Mateus é fruto do anterior relacionamento de Diogo com a também atriz Vera Kolodzig. O artista é igualmente pai do pequeno Oliver, da atual relação com Jessica Athayde.