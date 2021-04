Esta segunda-feira, nove dias depois do último adeus ao príncipe Filipe, Sarah Ferguson regressou às redes sociais para promover um vídeo no seu canal de YouTube, onde partilha conteúdos dedicados às crianças.

A ex-mulher do príncipe André mantém uma relação próxima com a família do antigo companheiro e, apesar de não ter estado presente no funeral, que foi restrito a 30 pessoas, a antiga atriz foi um grande apoio para André e para as filhas de ambos, as princesas Beatrice e Eugenie.

Sarah Ferguson e o príncipe André casaram-se em 1986 e divorciaram-se uma década depois. Contudo, a escritora continua a viver na Royal Lodge com o ex-marido, mantendo uma relação próxima com a realeza.

