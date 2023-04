Sarah Ferguson não consta na lista de convidados que irão assistir à coroação de Carlos III no dia 6 de maio, que será realizada na Abadia de Westminster.

Mostrando-se compreensiva com a decisão, a mãe da princesa Eugenie e da princesa Beatrice, frutos do seu anterior casamento com o príncipe André (irmão de Carlos III), referiu em declarações ao programa 'Good Morning Britan':

"Não se pode estar nos dois lados. Não dá para ficar entre um e outro. Ou estás dentro ou estás fora, mas não dá para ficar às voltas".

Fergunson garantiu que "não ficou" ofendida por não ter recebido o convite, notando que está a aproveitar a vida de solteira e a construir a sua carreira como escritora.

Apesar de não assistir pessoalmente ao evento, Ferguson, que sempre foi bastante próxima de Carlos III e da rainha Camilla, afirmou que vai acompanhar tudo de casa.

"Lá por não estar lá presente na ocasião... em privado posso lá estar e esse é um sentimento maravilhoso de pertença à família. É mesmo", completou.

Leia Também: Sarah Ferguson reage após não ser convidada para a coroação de Carlos III