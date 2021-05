Sara Sousa Pinto esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Cristina ComVida', no qual confessou que o casamento não está nos seus planos, apesar de manter uma relação estável há 10 anos.

"Eu não quero casar. Nunca quis, não sei. Não faz parte dos meus planos. Os meus pais são divorciados, talvez seja por isso, mas mesmo antes nunca fez parte dos meus planos. Nunca imaginei a festa na igreja", notou.

Veja aqui o momento.

