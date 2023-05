Sara Sousa Pinto continua de férias. A apresentadora do programa da TVI 'Esta Manhã' encontra-se na Tailândia na companhia do namorado, tal como revelam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

Sara tem desfrutado de praias de sonho e é ao pôr do sol que posa para as fotos.

Apesar de discreta, a apresentadora e jornalista tem-se mostrado em biquíni e desta forma realçado a sua excelente forma física.

Veja na galeria as mais recentes imagens das férias de Sara Sousa Pinto.