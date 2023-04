Sara Sampaio foi uma das modelos que brilhou no desfile da Pronovias. No evento, que aconteceu no passado dia 21 de abril, em Barcelona, Espanha, a manequim portuguesa exibiu um dos mais icónicos modelos da coleção.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, o vestido tinha uma aplicação em folhos em forma de 'concha'.

Durante o desfile, a modelo tirou a parte superior do vestido ficando apenas com um macacão.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Look da semana: Portugal (muito) bem representado no Coachella