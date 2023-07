Sara Sampaio usou as redes sociais para agradecer as mensagens de feliz aniversário que tem recebido ao longo do dia de hoje, 21 de julho, data em que comemora 32 anos.

"Obrigada a todos pelos desejos de feliz aniversário! Sinto que tenho 22 anos mais 10 de muito mais dor nas costas", escreveu a modelo, numa mensagem divertida, que acompanha um conjunto de fotografias nas quais Sara aparece com um minivestido de ganga de alças.

Nas imagens a modelo mostra-se sempre sorridente, de óculos escuros, tranças no cabelo e um ramo de flores na mão.

