Sara Sampaio tem feito de tudo para encontrar o seu cão Mongo, de um ano, que desapareceu há vários dias da sua casa em Los Angeles.

Nas redes sociais, a modelo portuguesa tem pedido a ajuda dos vizinhos e apela a que não corram atrás dele se o encontrarem, pois pode afastá-lo ainda mais já que este deve estar assustado. Nas histórias do Instagram, Sara deixou ainda uma palavra a quem a tenta enganar.

"Agradeço o apoio e os conselhos de toda a gente. Neste momento estamos focados em tentar ter um sinal dele para que o possamos apanhar. Acreditamos que deve estar escondido [...] agradeço o vosso suporte, mas peço que não me enviem mensagens a menos que tenham alguma pista.[...] Há um lugar no inferno para esses vigaristas quem me tentam enganar! Eu sei quem vocês são!", escreveu a modelo.

© Instagram - Sara Sampaio

