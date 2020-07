Depois de ter sido mãe pela primeira vez, da pequena Amélia, na segunda-feira, 20 de julho, Sara Prata já regressou a casa com a filha. Um momento que a atriz fez questão de destacar na sua página de Instagram, onde contou tudo sobre estes últimos dias.

"Já chegámos a casa. Para trás deixámos o momento incrível que foi a chegada da Amélia, mas também este porto de abrigo, que neste início é tão essencial. Durante a gravidez sempre me preocupei em ter todas as condições desejadas por nós. Não queria falhar em nada, porque hoje os tempos são muito diferentes. Depressa tive de aceitar a realidade. Partilho isto para ajudar a acalmar o coração das grávidas pois sei que a ansiedade é grande", começou por escrever.

"Fiz o teste Covid-19 com antecedência para ter tempo de o resultado chegar e o pai conseguir estar a nosso lado desde o primeiro minuto até à fotografia da saída. Tive ao meu lado uma equipa de sonho, com a querida Dra. Cristina Barbosa como cabeça de cartaz, humanizando e trazendo a paz e o amor que precisávamos naquele momento e naquela sala. Ao longo dos dias muitos foram os rostos que sempre trouxeram alegria e know-how para ajudar na recuperação, foram essenciais... obrigada a cada um. O facto de não haver visitas acaba por ter um lado bom, pois viver estes dias a três traz uma tranquilidade muito importante. Por isso Mães... vão tranquilas, procurem as vossas opções e sejam muito felizes", relatou.

De seguida, Sara Prata mostrou-se radiante com esta nova fase, afirmando: "é mesmo a melhor coisa do mundo".

Antes de terminar, falou ainda sobre o companheiro, João Leitão, destacando a "importância de ter o pai presente". "Não é só por nós, é por eles. Nunca vou esquecer o teu rosto, meu amor, no momento mágico em que juntos passámos a ser três. Agora que comece a aventura! Qualquer questão perguntem, prometo responder entre mudas de fraldas", rematou.

