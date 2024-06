A atriz Sara Prata é a nova embaixadora do Banco do Bebé – Associação de Ajuda ao Recém-Nascido –, uma instituição dedicada ao apoio de recém-nascidos e das respetivas famílias. O contributo da Sara visa reforçar a visibilidade da missão da associação de assegurar que todos os bebés têm um início de vida digno. Com o objetivo de apoiar as famílias em situações de vulnerabilidade, o Banco do Bebé foi fundado em 1991 na Maternidade Dr. Alfredo da Costa, em Lisboa.

Em Portugal, esta foi uma iniciativa pioneira com o intuito de atender às necessidades dos bebés de famílias carenciadas, desde o nascimento até aos seis anos de idade. O Banco do Bebé disponibiliza não só condições materiais, mas também apoio psicológico e formação às figuras parentais, capacitando-as para que desempenhem eficazmente o seu papel.

A parceria com a atriz Sara Prata permitirá ampliar a visibilidade da causa e reunir cada vez mais esforços para ajudar a associação. "É para mim uma honra juntar-me a esta causa tão nobre e tão importante para as nossas crianças e famílias", explica Sara Prata em comunicado. "Acredito profundamente na missão da associação, mas, especialmente, acredito que todas as crianças devem ter iguais possibilidades e condições de ter uma infância digna e feliz. Junto-me a esta causa para, em conjunto com a associação, contribuir para o início de vida de alguns dos bebés que nascem em Portugal, de forma que seja o mais digno e promissor possível", acrescenta.

"Acreditamos firmemente que podemos alavancar a força das famílias que acompanhamos, oferecendo suporte, capacitando e empoderando-as. Em cada família que é acompanhada, sabemos que existem pelo menos sempre duas vidas tocadas e transformadas, a de quem é acompanhado e a de quem acompanha. É, por isso, uma experiência muito enriquecedora para todos os envolvidos e a Sara vem não só amplificar este sentimento, mas também ela própria experienciá-lo", comenta Cristina Maltês, Presidente do Banco do Bebé.

A colaboração com a atriz marca um novo capítulo na história do Banco do Bebé com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância do apoio a estas crianças e da angariação de recursos essenciais para o seu dia-a-dia.

O evento “O Brunch do Bebé”, que aconteceu esta terça-feira no Palácio da Fronteira, assinalou o início desta colaboração. Com o contributo da Brigadeirando, do Moinho d’Água, da FLO. e da One Of Us Kitchen, reuniram-se várias personalidades num momento de convívio, com brunch e workshop de costura, onde o objetivo foi criar artigos que possam ser doados ao banco.