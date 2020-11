Dois meses depois da morte da irmã mais nova, Sara Norte está a tentar regressar às rotinas e encontrar motivos que lhe devolvam o sorriso. A atriz desabafou com os seguidores numa longa mensagem publicada na rede social Instagram na tarde desta terça-feira, na qual revelou que está dedicada a uma nova atividade profissional.

"A dor continua cá e acho que vou ter que aprender a viver com ela e pouco a pouco [...] O vírus, tal como a muitas pessoas, também me trocou as voltas a nível profissional e, apesar de ter estado a gravar em Agosto, outros trabalhos foram adiados. Para mim o trabalhar sempre foi terapêutico, então fui à procura de um trabalho fora da minha área", explicou.

E continuou: "Neste momento estou a trabalhar como assistente operacional numa escola básica onde assisto uma turma da Pré (meninos com 4/5 anos) e a verdade é que me tem feito verdadeiramente bem".

A atriz garantiu que a representação é "o que mais ama fazer", mas "temos que nos adaptar às voltas que a vida dá". "Uma coisa que aprendi é que não vale a pena fazer planos a longo prazo", frisou, acrescentando que o dia a dia junto dos mais pequenos lhe trouxe leveza nesta dura fase.

Beatriz, a irmã mais nova de Sara Norte, morreu em agosto deste ano, aos 18 anos, vítima de uma leucemia contra a qual lutava desde 2017.

