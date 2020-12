Afastada da representação e atualmente num novo emprego - como educadora de crianças - Sara Norte recordou um dos seus mais recentes trabalhos em televisão, que agora está a ser transmitido na série da SIC - 'Golpe de Sorte'.

"Ontem finalmente apareci no 'Golpe de Sorte'. Foi sem dúvida um trabalho que me deu muito prazer fazer, quer pela história quer pelas pessoas que encontrei e reencontrei no caminho", começa por referir na sua conta de Instagram.

"Nunca me irei esquecer do carinho com que os meus amigos e colegas me apoiaram nestas gravações em que eu não estava a passar uma boa fase, e vou-lhes ser eternamente agradecida por isso", acrescenta, recordando uma fase menos boa da sua vida.

Tem acompanhado a série?

Leia Também: Sara Norte sobre novo trabalho em escola: "Tem sido uma viagem especial"