"Estes últimos meses têm sido de reflexão, de transformação e mudança". Foi desta forma que Sara Norte começou por desabafar aos seguidores que se encontra numa fase de grande confiança em relação ao seu corpo.

A atriz partilhou uma série de imagens em que aparece em biquíni na praia e na legenda das mesmas deixou uma mensagem sobre aceitação e amor próprio.

"Estou com 36 anos e neste momento sinto-me plena, leve e segura de mim mesma. Temos que nos aceitar como somos, sem complexos e com muito amor próprio. Aqui estou eu, num dia de praia onde tenho tido o ,ar como meu confidente. E que bem me tem feito", escreveu ainda.

Leia Também: Avó de Sara Norte arrasa Cristina Ferreira e diz que deixou de ver a TVI