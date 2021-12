O Natal está mesmo aí à porta, motivo que levou Sara Norte a fazer uma reflexão sobre esta festividade que leva as famílias a reunirem-se.

"Nunca liguei muito ao Natal. Claro que quando era criança havia aquele encanto do Pai Natal. Lembro-me também das noites de dia 24 em que estávamos em família. A minha sempre foi pequenina mas lembro-me que a casa ficava cheia com o espírito natalício. Jantávamos e esperávamos pelas 24h para cada um abrir a sua ou as suas prendas à vez para todos presenciarem a surpresa de cada um", recorda com saudade.

"Os anos passaram, muitas coisas aconteceram entretanto e para dizer a verdade nestes dias fico sempre um pouco mais nostálgica e triste, mas tento ver as coisas pelo lado positivo e acredito que um dia talvez o Natal volte a ser um dia feliz", sublinha, referindo-se às perdas por que passou, como a da mãe, Carla Lupi e, mais recentemente, da irmã, Beatriz.

"Para mim, Natal é família, mas esta deve ser também o ano todo. Devemos ao longo do ano dizer aos nossos o quanto os amamos e o quanto são importantes para nós e não esperar por dia 24 ou que uma desgraça aconteça. Esse é o meu lema. Tenham um Feliz Natal junto de quem amam e aproveitem ao máximo", completa.

