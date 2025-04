Sara Norte é uma 'mulher dos sete ofícios'. É atriz, comentadora, já trabalhou num escritório, em restaurantes, e até já foi...marinheira no Tejo.

Sara partilhou uma foto de 2018 onde aparece dentro de um barco e aproveitou a legenda da publicação para refletir sobre as várias profissões que já abraçou.

"Em 2018 era Marinheira no Tejo. Boas recordações. Já tive empregos que nunca pensei que iria ter mas em todos encontrei alguma coisa que me fazia feliz.

Lembro-me que antes de ter o primeiro trabalho fora da minha área estava com muito receio do que é que os outros pensariam e também medo que me esquecessem enquanto atriz, mas hoje em dia ainda bem que decidi que, cada vez que não tivesse trabalho na minha área, iria atrás de outra ocupação. E tem sido sempre assim", confessou.