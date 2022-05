Sara Norte celebra esta terça-feira um dia especial. Completam-se seis anos desde que começou a namorar com Vasco Vala, de quem está noiva, e a data foi destacada nas redes sociais com uma fotografia de ambos.

"Tal como na vida, as relações passam por várias fases: umas boas, outras más... Mas quando amamos alguém não desistimos com qualquer adversidade. Quando olho para trás vejo a quantidade de emoções e acontecimentos que vivemos sem largar a mão um do outro", começou por escrever na legenda.

A atriz terminou a carinhosa mensagem a realçar o apoio incondicional que recebeu do namorado nas fases mais difíceis da sua vida.

"Não me esquecerei nunca teres sido o meu maior apoio quando achei que não era possível reagir, reerguer-me e voltar a ser feliz. Também não me esqueço dos anos em que estive que sem trabalho na minha área e em que me dizias todos os dias que um dia ia conseguir e para nunca parar de sonhar. E aqui estamos nós. Amo-te, meu pequenino", rematou.

