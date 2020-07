Sara Norte já deu por finalizada a sua semana de férias e esta teve um gosto especial. Na companhia da família, aventurou-se no campismo e partilhou com os seguidores que a passada semana fica guardada com as melhores recordações.

"Já há algum tempo que não tinha uma semana tão boa! O sorriso diz tudo", afirmou na altura.

E esta quarta-feira voltou a realçar: "Na semana passada voltei a acampar e foram dias maravilhosos em família".

