Sara Matos presenteou os seus seguidores do Instagram esta quarta-feira, dia 1 de dezembro, com um novo vídeo do filho.

As imagens surpreenderam por mostrarem um pouco mais do rosto do bebé.

Manuel, de dois meses, é o primeiro filho em comum entre a atriz e Pedro Teixeira. O menino vem juntar-se a Maria, de 11 anos, filha mais velha do ator, fruto da relação com Cláudia Vieira.

Leia Também: Marco Costa continua a lamentar estar impedido de ver o cão Sadik