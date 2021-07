Sara Carbonero está de volta à cidade onde viveu alguns dos momentos mais felizes, mas também mais difíceis da sua vida: Porto.

A jornalista espanhola fez as malas e decidiu regressar a Portugal de forma a encontrar duas das pessoas mais importantes para si: Carolina Teixeira e Filipa Cardoso. Estas, para além de se terem tornado grandes amigas durante o período em que viveu na cidade do norte, são também as mães dos melhores amigos dos filhos - Martim e Lucas.

"Voltar", escreveu a ex-mulher de Iker Casillas na legenda da publicação que fez na sua conta de Instagram, onde aparece "sem filtros". Para além disso, Carbonero não se inibiu em dizer que o Porto era a "cidade mais bonita do mundo".

Recorde-se que este é o primeiro verão que Sara Carbonero vive na condição de solteira, depois do divórcio do ex-jogador de futebol.

