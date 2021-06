Na noite desta terça-feira, Sara Carboreno desfrutou de uma animada saída à noite com amigos e registou alguns momentos para as redes sociais.

Deslumbrante com um vestido longo com padrão floral, a jornalista encantou os fãs em duas fotos registadas pelo seu amigo Bernardo Doral. "Quando sais para jantar com o teu amigo fotógrafo", afirmou na legenda dos registos.

Vale ainda referir que Sara Carbonero e o grupo de amigos saíram para jantar no restaurante mexicano La Diavla, em Madrid.

