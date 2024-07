Recentemente, Sara Carbonero publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia tirada num hospital, levando a que surgissem logo depois vários rumores.

Sem dar mais detalhes sobre o que se passava, foram muitos os que especularam se a jornalista estará de novo a lutar contra o cancro ou se estaria a acompanhar algum familiar.

Dias depois, no domingo, dia 21 de julho, Sara Carbonero fez uma nova publicação na rede social onde reuniu várias fotografias com os filhos e a avó. Na legenda, a ex-mulher de Iker Casillas escreveu um longo desabafo.

"De todas as viagens que podemos fazer, o mais intenso, profundo e necessário será sempre em relação a nós mesmos. Para esses lugares onde convergem passado, presente e futuro. Onde se enroscam e entrelaçam nessa trança imaginária que prende a dor. Aquela dor que, às vezes, somada a todo o barulho que enfrentamos todos os dias, não nos permite ver o que é essencial", começou por escrever.

"[...] Crianças com quem agora podemos ter conversas de adultos e pedir conselhos, uma avó que se esquece do nosso nome mas não as nossas histórias de quando éramos crianças. É o mais selvagens que podemos viver. É a aventura. É a vida", disse ainda.

"Obrigada, vida, porque embora nestes anos não me tenhas dado muitas tréguas e estejas a desafiar-me muito, a aprendizagem não seria a mesma sem tantas pedras no caminho nem o meu nível de consciência", pode ainda ler-se. Veja a publicação na íntegra:

De recordar que Sara Carbonero foi diagnosticada com cancro nos ovários em 2019. Em 2022, a ex-mulher de Iker Casillas foi operada de urgência.

