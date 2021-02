Sara Carbonero sofreu uma recaída inesperada na sua batalha contra um cancro nos ovários, que lhe foi diagnosticado em 2019, e precisou de ser operada de urgência.

A jornalista espanhola, de 37 anos, permanece internada na Clínica Universidade de Navarra, em Madrid, mas a evoluir de forma favoravelmente.

Aliás, de acordo com a imprensa espanhola, Sara até já tem data para regressar ao trabalho: e, espera-se, será já na próxima semana.

A esposa de Iker Casillas faz neste momento parte do programa da Rádio Marca 'Let the dance follow'. Programa ao qual está ansiosa para regressar, cita a revista Hola!.

