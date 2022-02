Sara Barradas partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um momento de aprendizagem da filha, que não só a surpreendeu, como também a levou a refletir sobre a sociedade atual e os comportamentos que as pessoas vão adquirindo à medida que vão crescendo.

"Ao nível das estratégias e ferramentas sociais foi um ponto de viragem uma vez que a Lua aprendeu a hipocrisia de 'sorrir para a fotografia'. Quando demos por ela já estava. Dissemos: 'Filha põe-te aí para tirarmos uma foto'. Ela chegou ao sítio, virou-se, inclinou a cabeça para o lado e fez o sorriso 33. Posou, portanto. E repetiu o processo em todas as fotografias. Morremos a rir, claro. Parecia automatizada", relata.

"Para mim não deixa de ter um lado trágico, este último ponto, porque na ingenuidade e graça de uma criança vemos a ridicularização do ser humano, numa sociedade desenvolvida e evoluída, em pleno século XXI. O nascer do politicamente correto, do socialmente aceite. Acontece sem darmos por isso", completa.

Recorde-se que Lua é fruto do casamento de Sara Barradas e José Raposo.

