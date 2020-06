Sara Barradas e José Raposo aproveitaram o bom tempo para um passeio em família, um momento que a atriz não deixou passar em branco.

No Instagram, Sara partilhou uma fotografia da família. Além do casal, na imagem aparece ainda a filha de ambos, a pequena Lua, de um ano.

Na legenda da fotografia, a atriz decidiu colocar um excerto da letra da música 'What The World Needs Now Is Love' (o que o mundo precisa agora é de amor).

Uma imagem que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs. "Que fotografia tão bonita", ou "linda família", são algumas das reações que se podem ler na caixa de comentários da publicação.

