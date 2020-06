Sara Barradas não podia ser uma mãe mais 'babada'. A atriz usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores as mais recentes alterações que fez ao quarto da pequena Lua, fruto do seu relacionamento com José Raposo.

"Finalmente chegou a cama nova da Lua! Ela ainda dormia num berço pequeno, e como se mexe muito durante a noite batia nas grades. Sempre quis uma cama convertível porque fica para o futuro. Por enquanto é berço (maior do que o que tinha: 140x70cm) e mais tarde será cama de solteiro, com mesa de cabeceira e secretária. O que é certo é que ela agora acorda e quer ficar a rebolar e a brincar na cama", afirmou na legenda de uma publicação.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Sara Barradas mostra os primeiros 'dentinhos' da pequena Lua