Este sábado, 27 de novembro, Sara Barradas completou 31 primaveras, data que assinalou nas redes sociais. A atriz aproveitou para fazer uma declaração ao marido, José Raposo, uma vez que o casal passou também o marco de uma década juntos.

"E hoje sopro as velas da minha vida (31!?) e do nosso amor (11!)! Que seja mais um ano de muitos sorrisos, saúde e amor! Amo-te", escreveu a artista na legenda de fotografias no Instagram que primam pelo romantismo.

José também fez questão de abrir o coração quanto à data, partilhando um poema.

Recorde-se que em comum o casal tem uma filha, a pequena Lua, de dois anos.

