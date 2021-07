Sandro Lima recorreu de novo à sua página de Instagram para revelar que está no hospital por causa de uma "bactéria".

"Já há duas semanas internado no hospital, uma delas sem me poder levantar da cama devido a uma bactéria que se infiltrou na minha corrente sanguínea e fez com que tivesse um choque séptico e uma quebra acentuada no rendimento cardíaco, olho para trás e recordo um dos dias mais felizes do verão de 2020, e da minha vida, recordem comigo", começou por escrever na legenda das imagens que destacou na rede social esta quinta-feira, 29 de julho.

"É possível ser feliz no cancro, e mais feliz ainda, lembrem-se disso. Sempre! É bom viver. Tão bom", acrescentou de seguida.

Logo após a partilhar, o 'ex' de Fanny Rodrigues recebeu várias mensagens de carinho. Veja abaixo:

